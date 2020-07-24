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Раскрыт секрет будущего iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
24.07.2020,  
12:06

Смартфон iPhone, который будет выпущен в 2022 году, получит новый зум-объектив, базирующийся на системе перископов. Сейчас Apple готовится заключить договоры на поставку необходимых деталей, рассказал аналитик Мин-Чи Куо.

Обновление серьезно испортило старые смартфоны Samsung

Партнерами компании станут производители оптики Semco и Sunny Optical. Благодаря сотрудничеству будущие iPhone будут иметь более мощный и удобный зум по сравнению с актуальными моделями, пишет MacRumors.

Сейчас поставками объективов для iPhone занимается компания Genius Electronic Optical.

Объективы-перископы уже используются в ряде смартфонов, представленных на рынке - например, Huawei P30 Pro с пятикратным оптическим зумом.

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