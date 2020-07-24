Армяно-азербайджанский конфликт никак не сказался на работе торговых сетей Москвы

В столичных торговых сетях нет проблем с поставками продукции из Азербайджана и Армении - осложнения в отношениях этих стран никак не сказались на поставках. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителей сетей.

В частности, директор по взаимодействию с органами государственной власти компании "Азбука вкуса" Андрей Чурсин заявил, что работа по ранее заключённым контрактам идёт спокойно, все продукты из двух стран есть на полках магазинов.

Такая же ситуация и в магазинах METRO Cash & Carry, заявила руководитель дивизиона корпоративных и внешних коммуникаций компании Анна Щепилова. "Никаких проблем ни в поставках, ни в продажах. У нас сохраняются стабильные продажи и поставки продуктов из Армении и Азербайджана. Соответственно, они представлены на полках. Поэтому пока у нас все стабильно", - объяснила она.

Стабильными остаются поставки и в сети гипермаркетов "Глобус", рассказала руководитель отдела корпоративных коммуникаций Виктория Кутузова. "На данный момент проблем с поставками продукции из Азербайджана или Армении не наблюдается", - отметила она.