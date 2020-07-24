Белгородская чиновница попалась на взятках в миллион рублей

В Старом Осколе против начальницы отдела дошкольного образования администрации города возбуждено уголовное дело о коррупции. Даму подозревают в получении взяток на общую сумму более миллиона рублей, сообщили в управлении СК по Белгородской области.

По версии следствия, в течение трех лет чиновница получала мзду от индивидуального предпринимателя за право проводить спектакли в детских садах. Деньги ей переводили на карту.

- Преступление выявлено оперативниками региональных управлений ФСБ и МВД, - отметили в СК.

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).