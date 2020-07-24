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24.07.2020 13:04
Рубрика: Общество

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал о мерах безопасности при катании на лодках

Текст: Александр Мелешенко

В пяти столичных парках открылись лодочные станции. Взять напрокат лодку или катамаран можно на трех прудах в Царицыно, на Голицынском и Пионерском прудах в Парке Горького, на Шибаевском пруду в "Кузьминках", на Круглом пруду в Измайловском парке и на Нижнем Лианозовском пруду. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

Перед каждым новым гостем лодки и катамараны обрабатывают антисептиками, но соблюдать меры предосторожности должны и сами посетители, призвал парламентарий.

Фото: РИА Новости
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"Чтобы избежать происшествий, не следует кататься на лодках в нетрезвом состоянии, устраивать гонки на них и совершать резкие маневры, - цитирует Бускина aif.ru. - Кроме того, в этом году необходимо заботиться и о профилактике коронавируса - защищать органы дыхания при нахождении с другими людьми, а также обрабатывать руки после соприкосновения с поверхностями".

Каждая из лодочных станций в Москве имеет свои особенности. Например, в парке Царицыно можно устроить экскурсию на лодках, в Парке Горького устраивают катание в советском стиле, а Лианозово лучше всего подходит для романтических водных прогулок.

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