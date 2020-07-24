Две новые услуги ПФР стали доступны в столичных центрах "Мои Документы"

Две услуги Пенсионного фонда России стали доступны во всех московских офисах "Мои документы". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- 15 июля запущен пилотный проект - 11 центров "Мои Документы" начали предоставлять две услуги Пенсионного фонда России. Теперь получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, и справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста горожане могут во всех московских офисах "Мои Документы", - сообщила она.

Справка об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста может понадобиться для предоставления в налоговую службу, в центр занятости населения или по месту работы. После подачи заявления москвич получит документ, в котором будет указано, относится он к категории предпенсионеров или нет.

К сведениям о трудовой деятельности, содержащимся в индивидуальном лицевом счете, относятся:

· информация о работнике;

· место работы;

· даты приема, увольнения, перевода на другую работу;

· вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);

· должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;

· вид поручаемой работы;

· основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа);

· причины прекращения трудового договора.

Обе услуги предоставляются в любом из 11 МФЦ, независимо от места регистрации, оказывают их в день обращения. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. А если заявление подает законный представитель, то он должен подтвердить свои полномочия. Государственная пошлина не предусмотрена.

Услуги также доступны в электронном виде через личный кабинет на портале ПФР или gosuslugi.ru:

· справка об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста;

· выписка из электронной трудовой книжки.

Напомним, районные центры "Мои Документы" открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы ЦАО, ЮАО, ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.