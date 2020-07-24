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24.07.2020 17:23

Липецкая область в два раза увеличила экспорт продукции АПК

Достижения липецких аграриев уже сейчас позволили занять экспорту продукции агропромышленного комплекса Липецкой области второе место после экспорта основополагающей продукции всей экономики региона - черной металлургии. Как отмечает глава региона Игорь Артамонов, поставленная задача по удвоению объемов экспорта агропромышленной продукции в 2019 году регионом была не только выполнена, но и перевыполнена.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

По мнению Артамонова, значительную роль в этом сыграла благоприятная рыночная конъюнктура прошлого года, но предварительные итоги первого полугодия года 2020 позволяют говорить об уже сложившей выверенной стратегии развития экспортного потенциала региона.

Действовавшие на фоне COVID-19 ограничения не стали препятствием для наращивания экспорта продукции липецкого АПК. По предварительной оценке, экспорт продукции АПК в 1 полугодии 2020 года составит свыше 800 тысяч тонн продукции на общую сумму 237,3 миллиона долларов США, а это рост объемов экспорта к аналогичному периоду 2019 года на 45 процентов.

"Несмотря на очевидные сложности, продукция по-прежнему экспортировалась более чем в 50 стран мира", - отметил глава региона Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
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За истекший период стало очевидно смещение структуры экспорта от зерновых в сторону пищевой и перерабатывающей продукции.

Поставки за рубеж зерновых культур - пшеницы, кукурузы, ячменя, занимавшие традиционно основную долю экспорта продукции региона, в связи с введенными экспортными ограничениями в первом полугодии, существенно снизились. Однако имеющиеся хорошие перспективы на урожай текущего года, при условии благоприятного развития ситуации, позволят и в этом году отправить на экспорт не менее 500 тысяч тонн зерновых.

За 6 месяцев 2020 года более чем в два раза увеличился объем экспорта готовой пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью: экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за первое полугодие 2020 года, по предварительной оценке, составил 85,5 миллионов долларов США. Основная экспортируемая продукция - детское питание, пиво, воды и овощные консервы.

Фото: Администрация Липецкой области
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В 2020 году, после длительного перерыва, вернулся на мировой рынок липецкий сахар. Только за первое полугодие на экспорт отправлено сахара на рекордные 39 миллионов долларов США.

"Липецкая область занимает второе место по объемам производства сахара в Российской Федерации, поэтому, учитывая возможности регионального свеклосахарного производства и достаточно широкий ассортимент экспортной продукции, как прямой - сахар, так и сопутствующей - жом, меласса, данное направление экспорта имеет множество перспектив и точек роста", - прокомментировал Артамонов.

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