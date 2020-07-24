Московская скорая начинает использовать портативные капнографы

С предстоящей осени пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью, шоковыми состояниями, например, при тяжелой пневмонии или бронхиальной астме, а также с остановкой сердца с будут направляться бригады скорой помощи, оснащенные современными портативными устройствами для определения качества работы легких. В рамках пилотного проекта в столице закупили 53 капнографа. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, эти аппараты необходимы для усовершенствования диагностики и лечения состояний, связанных с нарушением дыхания.

- Мы запустили новый пилотный проект и закупили для скорой помощи уже 53 аппарата для определения качества работы легких. Эти устройства - капнографы - позволят врачам быстрее диагностировать причину нарушения дыхания и, как следствие, быстрее начать терапию. Бригады скорой помощи, оснащенные новым оборудованием, будут направляться к пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью, шоковыми состояниями, например, при тяжелой пневмонии или бронхиальной астме, а также с остановкой сердца, - рассказала она.

Капнограф - это небольшой прибор, на дисплее которого можно увидеть все ключевые показатели и кривые, показывающие обмен углекислого газа, который выделяет человек. Он присоединяется к специальному устройству, через которое дышит человек, и улавливает выдыхаемый воздух. Прибор помогает следить за уровнем углекислого газа в режиме реального времени и наблюдать за состоянием пациента в критических ситуациях. Прежде это было возможно только в стационарах.