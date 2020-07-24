На общегородском выпускном в Москве обеспечат соблюдение всех санитарных мер

Новости

Лукашенко: Многие войны начинаются с уличных протестов 14:42
Вышел альбом с песнями Владимира Высоцкого в исполнении Григория Лепса 14:40
Из-за пандемии отложена премьера нового "Человека-паука" 14:39
Гематологи нашли способ предупредить инсульты и инфаркты 14:38
Москвичка получила более тысячи штрафов на 1 млн руб за нарушения ПДД 14:34
Путин разрешил МЧС привлекать волонтеров 14:32
Уже через пять лет Минск перейдет на водоснабжение из подземных источников 14:30
Путин указал создать на Алтае парк "Салаир" 14:29
Путин поручил подготовить предложения о премии "Мы вместе" 14:28
В ДТП с КамАЗом в Новороссийске пострадали две женщины и ребенок 14:28
Песков: Сроки проведения "Прямой линии" пока не определены 14:26
Киномюзикл "Девушка из долины" в России выйдет сразу в Сети 14:24
Агроном рассказала, стоит ли покупать ранние арбузы 14:21
В московском метро нашли подозрительную сумку 14:18
Кабмин направит в регионы помощь в объеме 100 миллиардов рублей 14:14
К госгранице РФ со стороны Черного моря вновь приближался самолет ВМС США 14:08
Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей 14:06
Под Омском обнаружили тела женщины и ее дочери, убитых год назад 14:04
Совфед поддержал право родителей получать информацию о здоровье подростков 14:01
Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса 13:54
Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший "Аватар 2" 13:54
В Кремле снова назвали неприемлемыми санкции против "Северного потока 2" 13:53
Дистанционное голосование в сентябре планируется в двух регионах 13:51
Совфед приравнял электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям 13:46
Песков заявил о неучастии России в альянсах против других стран 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
24.07.2020 13:17
Рубрика: Общество

На общегородском выпускном в Москве обеспечат соблюдение всех санитарных мер

Текст: Любовь Проценко

Сегодня в парке Горького в столице пройдет общегородской выпускной. Городские власти обещают: на нем будут обеспечены все меры безопасности для здоровья участников, чтобы исключить возможность распространения вирусной инфекции.

Более 40 артистов выступят на выпускном в Москве

Накануне на территории парка, включая зоны отдыха, арт-объекты и фотозоны, прошла масштабная генеральная уборка и дезинфекция. А персонал, задействованный в проведении праздника, прошел тестирование на коронавирус.

Со всеми сотрудниками парка, предприятий общепита, клининговых и охранных компаний Роспотребнадзор провел обучающие мероприятия и инструктажи по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Сотрудники ведомства и медицинские работники будут дежурить на самом празднике.

Всем участникам перед отправлением в парк Горького в автобусах измерят температуру. На входе будет осуществлена бесконтактная термометрия и дезинфекция рук. По всей территории установят 100 стоек с антисептиками для обработки рук.

Для всех гостей праздника изготовлено 18 тысяч масок со специальным дизайном. Их можно получить на входе. Обеспечат ребят и бутилированной питьевой водой.

Фото: Предоставлено ВКонтакте
Онлайн-выпускной только в соцсети ВКонтакте посмотрели 23 миллиона человек

Кроме того, с целью максимального разобщения участников досуговые, зрелищные и игровые мероприятия будут проходить в разных частях парка Горького.

Безопасность гостям обеспечат около 1800 сотрудников полиции, 400 сотрудников войск национальной гвардии, 200 сотрудников ЧОП и 5 бригад скорой медицинской помощи.

Более 40 известных артистов порадуют выпускников своими выступлениями. А в полночь в честь них грянет праздничный салют.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей
Косачев: Противостояние США и КНР создает угрозу международной безопасности
Перехват иранского авиалайнера истребителем США попал на видео
В России предложили новый налоговый вычет на пенсионные накопления
Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Помпео
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году