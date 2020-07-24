На общегородском выпускном в Москве обеспечат соблюдение всех санитарных мер

Сегодня в парке Горького в столице пройдет общегородской выпускной. Городские власти обещают: на нем будут обеспечены все меры безопасности для здоровья участников, чтобы исключить возможность распространения вирусной инфекции.

Накануне на территории парка, включая зоны отдыха, арт-объекты и фотозоны, прошла масштабная генеральная уборка и дезинфекция. А персонал, задействованный в проведении праздника, прошел тестирование на коронавирус.

Со всеми сотрудниками парка, предприятий общепита, клининговых и охранных компаний Роспотребнадзор провел обучающие мероприятия и инструктажи по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Сотрудники ведомства и медицинские работники будут дежурить на самом празднике.

Всем участникам перед отправлением в парк Горького в автобусах измерят температуру. На входе будет осуществлена бесконтактная термометрия и дезинфекция рук. По всей территории установят 100 стоек с антисептиками для обработки рук.

Для всех гостей праздника изготовлено 18 тысяч масок со специальным дизайном. Их можно получить на входе. Обеспечат ребят и бутилированной питьевой водой.

Кроме того, с целью максимального разобщения участников досуговые, зрелищные и игровые мероприятия будут проходить в разных частях парка Горького.

Безопасность гостям обеспечат около 1800 сотрудников полиции, 400 сотрудников войск национальной гвардии, 200 сотрудников ЧОП и 5 бригад скорой медицинской помощи.

Более 40 известных артистов порадуют выпускников своими выступлениями. А в полночь в честь них грянет праздничный салют.