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24.07.2020 08:05
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина пригласила на концерты на ВДНХ "Музыка на крыше"

Текст: Любовь Проценко

В третий сезон проекта "Музыка на крыше" москвичей приглашают послушать живые концерты на крыше павильона "Рабочий и колхозница".

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Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала: "Новый сезон проекта "Музыка на крыше" открывается 2 августа и продлится до 13 сентября. На этот раз запланировано 13 концертов, они будут идти два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям".

Концертная площадка разместится на постаменте скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница". Откроются выступления группой Sirotkin. Ее концерт в стиле инди-рок можно послушать 2 августа в 20:00.

Полное расписание - смотрите на сайте проекта.

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