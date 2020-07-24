Наталья Сергунина пригласила на концерты на ВДНХ "Музыка на крыше"

В третий сезон проекта "Музыка на крыше" москвичей приглашают послушать живые концерты на крыше павильона "Рабочий и колхозница".

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала: "Новый сезон проекта "Музыка на крыше" открывается 2 августа и продлится до 13 сентября. На этот раз запланировано 13 концертов, они будут идти два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям".

Концертная площадка разместится на постаменте скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница". Откроются выступления группой Sirotkin. Ее концерт в стиле инди-рок можно послушать 2 августа в 20:00.

Полное расписание - смотрите на сайте проекта.