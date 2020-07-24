Парк Горького на выпускной посетят около 15 тысяч гостей

Общее количество гостей на выпускном вечере в московском Парке Горького по примерным прикидкам составит 15 тысяч человек.

Из общего числа приглашенных 10 тысяч - выпускники, остальные - сопровождающие, отмечает замглавы департамента образования и науки Антон Молев. В празднике участвуют ребята ориентировочно из 250 школ, остальные отмечают на своих площадках.

Те, кто пришел в Парк Горького, навсегда запомнят этот день. Со сцен перед центральным входом и на набережной Москвы-реки звучит живая популярная музыка. А еще запланированы баттлы комиков и многие другие активности, гулять можно хоть до 6 утра.

Праздник проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Весь персонал прошел тесты на коронавирус, территорию тщательно дезинфицировали, гостям раздают маски и перчатки, на входе измеряют температуру.