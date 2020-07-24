Под Тулой 15 тысяч человек остались без воды

Авария в Тульской области оставила без воды более 1200 жилых домов, где живут порядка 15 тысяч человек.

Серьезная коммунальная авария произошла в городе Ясногорск Тульской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона, из-за ЧП на сетях тысячи людей остались без холодного водоснабжения.

- Произошло нарушение холодного водоснабжения 1250 разноэтажных домов с населением около 15 тысяч человек, среди них 3,3 тысячи - дети, - говорится в сообщении.

На месте аварии ведутся восстановительные работы, их планируется завершить к 23:00 24 июля.