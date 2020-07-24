Новости

Пропавшая жительница Мурманска найдена мертвой в чужой квартире 17:42
В Петербурге с 27 июля заработают ТЦ, рестораны и турфирмы 17:29
В шахте рудника в Норильске произошло подтопление 17:16
Суд заочно арестовал бизнесмена Усатого, который вывел из РФ 500 млрд рублей 17:14
СМИ: "Зенит" договорился о переходе защитника "Ливерпуля" 17:11
Минск: Миссия наблюдателей от стран СНГ приступила к работе 17:10
В Москве такси запретят ездить по трем выделенным полосам 17:07
В Новгородской области замгубернатора госпитализирован с коронавирусом 17:06
Возбуждены дела после столкновений в Москве азербайджанцев с армянами 16:57
Amazon опубликовал трейлер американской версии "Утопии" 16:46
Рок-фестиваль "Нашествие" пройдет онлайн 16:32
ЦБ не продаст всю валюту в рамках сделки по Сбербанку 16:31
Популярного производителя дронов обвинили в слежке за пользователями 16:28
ЦБ склонен не продлевать ограничение комиссий за эквайринг 16:26
Праздничная молитва в Курбан-байрам в Москве пройдет без прихожан 16:24
Затерянный 5000-летний город-государство найден на границе Сирии 16:19
Дзюба рассказал об отношениях с Азмуном 16:14
Названа дата обращения Лукашенко с посланием к белорусскому народу 16:13
Путину доложили, как идет подготовка к Военно-морскому параду 16:03
Лжемедики продали петербургским старикам "чудо-приборы" 16:03
В Череповце из кооператива украли целый гараж 16:02
Под статью УК РФ попадают выходы с детьми на несанкционированные митинги 16:01
Вышел мрачнейший трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 16:00
Археологи датировали загадочный круглый дом в горах Шотландии 15:56
В Госдуме видят риски в налоговом вычете на пенсионные накопления 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
24.07.2020 16:24
Рубрика: Общество

Праздничная молитва в Курбан-байрам в Москве пройдет без прихожан

Текст: Ирина Огилько

Праздничная молитва в Москве в Курбан-байрам 31 июля состоится только в Соборной мечети и с участием исключительно представителей духовенства. Об этом сообщает Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

По его данным, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции праздничная молитва в Москве будет проводиться с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман праздничный намаз проводить не рекомендуется.

Фото: Пресс-служба ДУМ РТ
Как в России мусульмане встретили Ураза-байрам

В Совете улемов порекомендовали всем мусульманам в кругу семьи послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь муфтия, по завершении молитвы и проповеди самостоятельно совершить дополнительный намаз. Посмотреть онлайн-трансляции можно в эфире телеканалов, в социальных сетях религиозных организаций.

Ранее пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы напомнила, что публичные мероприятия из-за пандемии проводятся с ограничениями. Столичные власти призвали мусульман провести праздник дома и не подвергать риску здоровье и жизнь близких, а также всех окружающих людей. Также онлайн можно заказать мясо жертвенного животного. Его доставят на дом или передадут для благотворительных целей.

Напомним, что Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. Это один из двух главных праздников в исламе.

В регионах Общество Религия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Курбан-Байрам

Главное сегодня

Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
Косачев: Противостояние США и КНР создает угрозу международной безопасности
Перехват иранского авиалайнера истребителем США попал на видео
В России предложили новый налоговый вычет на пенсионные накопления
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году