Праздничная молитва в Курбан-байрам в Москве пройдет без прихожан

Праздничная молитва в Москве в Курбан-байрам 31 июля состоится только в Соборной мечети и с участием исключительно представителей духовенства. Об этом сообщает Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

По его данным, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции праздничная молитва в Москве будет проводиться с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман праздничный намаз проводить не рекомендуется.

В Совете улемов порекомендовали всем мусульманам в кругу семьи послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь муфтия, по завершении молитвы и проповеди самостоятельно совершить дополнительный намаз. Посмотреть онлайн-трансляции можно в эфире телеканалов, в социальных сетях религиозных организаций.

Ранее пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы напомнила, что публичные мероприятия из-за пандемии проводятся с ограничениями. Столичные власти призвали мусульман провести праздник дома и не подвергать риску здоровье и жизнь близких, а также всех окружающих людей. Также онлайн можно заказать мясо жертвенного животного. Его доставят на дом или передадут для благотворительных целей.

Напомним, что Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. Это один из двух главных праздников в исламе.