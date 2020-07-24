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24.07.2020 11:56
Рубрика: Общество

В Москве еще 5 амбулаторных КТ-центров начнут плановый прием пациентов

Текст: Любовь Проценко

Еще 5 зданий поликлиник, перепрофилированных под КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус, возвращаются к плановой работе. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это стало возможно благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС
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- Мы продолжаем возвращать медицинские учреждения к стандартному режиму работы. В ближайшее время еще 5 КТ-центров, организованных для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, возобновят амбулаторный прием. Врачи поликлиник начнут принимать плановых пациентов после того, как в них будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования, а персонал пройдет тестирование на инфекцию.

Напомню, до этого в Москве к плановому приему вернулись 32 здания поликлиник, на базе которых были развернуты КТ-центры. Продолжат работу 11 КТ-центров. Этого количества по мнению властей вполне достаточно для диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Напомню, амбулаторные КТ-центры были организованы по рекомендации Клинического комитета. За время работы в них провели свыше 200 тысяч исследований. Помимо компьютерной томографии для пациентов проводят дополнительные обследования: ЭКГ, анализ крови, анализы на коронавирусную инфекцию, выдают бесплатные лекарства на курс лечения.

КТ-центры, которые вернутся к плановому приему пациентов

1. ГБУЗ "Городская поликлиника № 66 ДЗМ"

111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.11Б

2. ГБУЗ "Городская поликлиника № 62 ДЗМ"

125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д.18

3. ГБУЗ "Городская поликлиника № 214 ДЗМ"

115583, г. Москва, ул. Елецкая, д.14

4. ГБУЗ "Диагностический центр № 3 ДЗМ"

109444, г. Москва, ул. Сормовская, д.9

5. ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 ДЗМ"

117042, г. Москвы, ул. Южнобутовская, д.87

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