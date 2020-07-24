В Парке Горького начался выпускной вечер

В московском Парке Горького в эти минуты начинается выпускной вечер. Сюда прибывают ребята со всех школ города: сегодня все парковое пространство - только для них.

Еще в мае судьба главного праздника выпускников была неясна. Звучали разные мнения, реально рассматривалась возможность перевести выпускной в онлайн. Но теперь, когда коронавирус отступает из столицы, торжество все-таки начинается.

Вход в Парк Горького украшен красной ковровой дорожкой, и первые гости выпускного вечера по ней уже прошли. На главной сцене звучит музыка. Вечер открыла певица Маша Кольцова, а сейчас выпускников поздравляет Диона. Герои предстоящей ночи занимают места и перед сценой, и на танцполе под открытым небом. Праздничная программа рассчитана до 6 часов завтрашнего утра.