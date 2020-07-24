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24.07.2020 11:16
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по борьбе

Текст: Максим Домчев

Олимпийский чемпион 1964 года по борьбе Александр Иваницкий пропал в Московской области.

В Вологодской области спасатели помогли потерявшимся грибникам

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, 82-летний советский борец вольного стиля пропал в Рузе. Сообщается, что мужчина 22 июля отправился в лес за грибами и заблудился. Идут его поиски.

По данным телеканала, территорию, где предположительно может находиться Иваницкий, обследовали с помощью вертолета. На поверхности реки Вейна был обнаружен таз с вещами, однако привлеченные к работе водолазы не смогли ничего обнаружить на дне реки.

Поиски олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира продолжаются.

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