В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по борьбе

Олимпийский чемпион 1964 года по борьбе Александр Иваницкий пропал в Московской области.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, 82-летний советский борец вольного стиля пропал в Рузе. Сообщается, что мужчина 22 июля отправился в лес за грибами и заблудился. Идут его поиски.

По данным телеканала, территорию, где предположительно может находиться Иваницкий, обследовали с помощью вертолета. На поверхности реки Вейна был обнаружен таз с вещами, однако привлеченные к работе водолазы не смогли ничего обнаружить на дне реки.

Поиски олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира продолжаются.