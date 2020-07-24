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24.07.2020 12:42
Рубрика: Экономика

В здании Центропечати благодаря москвичам остановили незаконные работы

Текст: Ирина Огилько

Горожане заметили ремонтные работы в здании на Тверской, 12 и сообщили на горячую линию Мосгорнаследия. По данным пресс-службы ведомства, работы оказались незаконными и были остановлены.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе, старинное здание на Тверской, 12 стр. 2 обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Получив сигнал, сотрудники Мосгорнаследия оперативно выехали на объект и подтвердили факт ведения незаконных работ.

Фото: РИА Новости
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"Бдительность горожан приостановили незаконные ремонтные работы в историческом здании Центрального агентства ВЦИК по снабжению и распространению произведений печати на Тверской улице, - прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Собственник приступил к работам без согласования документации и официального разрешения. К моменту осмотра он начал проводить демонтаж перегородок и расширил дверные проемы, кроме того, в помещениях был обнаружен строительный мусор. Напоминаем, что ведение работ, которые предварительно не были санкционированы Мосгорнаследием, противозаконно и недопустимо".

Руководитель ведомства уточнил, что Мосгорнаследие направило пользователю предписание на приостановку всех работ в памятнике. Теперь ему предстоит провести законные работы по сохранению и устранить последствия несогласованного ремонта. Также ведомством ведется работа по возбуждению административного делопроизводства по статье 7.13 ч.1 КоАП РФ.

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