Власти Калуги встретились с горожанами

24 июля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов встретились с жителями дома № 92 б по улице Кирова.

"В доме № 92б был проведен капитальный ремонт, жители высаживают цветы, озеленяют прилегающую территорию и планируют принять участие в конкурсе "Дом образцового содержания", - рассказал Александр Иванов. - В то же время их очень беспокоит расположенный по соседству дом № 91 по улице Дзержинского. Расселенный и подлежащий сносу дом, к тому же окруженный зарослями кустов и бурьяна, стал точкой притяжения для антисоциальных элементов". Дмитрий Денисов пообещал жителям, что аварийный дом будет снесен в ближайшие полтора месяца.

Обсуждались на встрече и планы по дальнейшему благоустройству территории. Жители предложили обустроить на месте подлежащего сносу дома детскую площадку и зону отдыха, звучали предложения и о создании дополнительных парковочных мест. По словам Дмитрия Денисова, работы по благоустройству территории будут включены в планы Городской Управы, при разработке проекта мнение жителей будет максимально учтено.

"При создании общественного пространства обязательно следует предусмотреть наружное освещение, а возможно ограждение и системы видеонаблюдения, дабы новая детская площадка и сквер не превратились в место отдыха пьяных компаний, - подчеркнул Александр Иванов".

Также Александр Иванов и Дмитрий Денисов обсудили вопрос благоустройства дворовой территории домов № 93 и № 95 по улице Дзержинского.

"Во дворе есть возможность для расширения парковки, а также для создания детской площадки и зоны отдыха, наподобие расположенных в сквере имени Кирова, - отметил Глава городского самоуправления. - Проект благоустройства данной территории принимал участие в рейтинговом голосовании, фактически, это один из немногих дворов в центральной части города, размеры которого позволяют создать полноценную зону отдыха".

Временно исполняющий полномочия Городского Головы предложение поддержал, проект будет реализован в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Александр Иванов также предложил при расширении парковочного пространства использовать механизм инициативного бюджетирования - в прошлом году подобный проект был успешно реализован во дворе дома № 40 по улице Энгельса.