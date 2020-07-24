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24.07.2020 16:57
Рубрика: Происшествия

Возбуждены дела после столкновений в Москве азербайджанцев с армянами

Текст: Иван Петров

Столичная полиция возбудила несколько уголовных дел после столкновений, возникших минувшей ночью на юге Москвы между представителями двух кавказских национальностей.

"В ночь на 24 июля в районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами. В одной из них мужчине были причинены телесные повреждения и поврежден его автомобиль. Кроме того неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы 50 тысяч рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись", - сообщили в столичном главке МВД.

В центре Москвы уроженец Азербайджана избил полицейского

Отмечается, что сотрудникам полиции совместно с бойцами Росгвардии удалось задержать более 25 человек. Уже возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ 213 "хулиганство" и 162 "разбой".

В московской полиции подчеркивают, что будут и впредь "незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности".

"Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством РФ в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Россию сроком на 5 лет", - предупредили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы представители азербайджанской национальности тормозили автомобили с армянскими номерами и избивали их водителей.

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