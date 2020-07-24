За месяц число новых случаев COVID-19 в Москве сократилось на 20,5%

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 645 новых случаев заражения коронавирусом. За месяц число новых заболевших сократилось на 20,5%.

Рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости в Москве держится уже более трех недель.

Среди новых случаев заражения 50,1% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% - от 46 до 65 лет, 9,3% - от 66 до 79 лет, еще 4,3% - старше 80 лет. Дети составляют 6,2%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под медицинское наблюдение.