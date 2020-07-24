Аэропорт Хабаровска "заминировали" дважды за неделю

Дважды за эту неделю сообщалось о взрывном устройстве заложенном в здании хабаровского аэропорта. Оба сообщения оказались ложными.

Первый раз информация поступила 21 июля, в день приезда в краевую столицу временно исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Дегтярева. Сегодня утром "минирование" совершили второй раз. "Анонимки" приходили по электронной почте.

"Все проверили, ничего опасного не нашли", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Задержек не было, эвакуацию проводить не пришлось.