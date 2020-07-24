У жителя Хабаровского края нашли черную икру на 30 млн рублей

На жителя Николаевского района Хабаровского края завели уголовное дело о незаконной добыче биоресурсов (статья 258.1 УК РФ). У него дома оперативники нашли 150 килограммов черной икры стоимостью 30 миллионов рублей.

Она была расфасована более чем в 300 контейнеров объемом 0,5 литра. Мужчина объяснил, что случайно нашел деликатес у реки Кукля, близ села Константиновка. Икру хотел продать.

"В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - цитирует "Интерфакс" официального представителя МВД России Ирину Волк.

Икра, морозильник, пять сотовых телефонов и катер у подозреваемого изъяли в рамках расследования уголовного дела.