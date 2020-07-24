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24.07.2020 09:10
Рубрика: Общество

В Якутии продлили ограничения по COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Главный санитарный врач Якутии постановил продлить действия ограничительных мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции на территории Якутска и некоторых районов республики до 31 июля включительно.

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Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев, отметив, что пока коэффициент распространения вируса не снизился на столько, чтобы можно было переходить к третьему этапу снятия ограничений. Сейчас показатель составляет 0,8, а должен равняться 0,5.

Только за последние сутки в Якутии подтвердилось 49 новых случаев COVID-19. Всего, по данным на 24 июля, вирус выявили у 5424 человек. Заболевшие госпитализированы, контактировавшие с ними люди изолированы.

"Если по Якутску наблюдается небольшое снижение, то в районах республики прирост, в особенности в промышленных районах Якутии. Для того, чтобы выправить ситуацию с коронавирусом в промышленных районах, Нерюнгринскому и Мирнинскому районам будет оказана всесторонняя поддержка по всем направлениям работы", - отметил Айсен Николаев.

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От также добавил, что под особым наблюдением остаются дети, приезжающие из города в районы.

"Принятые меры позволили обезопасить родственников старшего поколения от возможных случаев заражения. Сейчас их стало гораздо меньше", - подчеркнул глава республики.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Пандемия коронавируса COVID-19

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