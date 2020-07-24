В Кремле заявили о псевдооппозиционерах на акциях в Хабаровске

Митинги в Хабаровске не были организованы из-за рубежа, сейчас там есть и иностранные граждане, но никто не допустит раскачивания ситуации из-за рубежа, заявили в Кремле.

"Эти продолжающиеся акции - питательная почва для разных квази- или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов и так далее, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели. Поэтому в целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя, мы об этом и не говорили. Но то, что со временем к этим акциям присоединились эти элементы, это однозначно, да, и здесь нет никаких противоречий", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что по оперативной информации, протесты в Хабаровске подогреваются, в том числе иностранцами​​​.

"Правоохранители на месте делают свою работу, причем весьма корректно и правильно", - также сказал Песков.

Никто не допустит раскачивания ситуации в российском регионе из-за рубежа, ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента.