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24.07.2020 06:18
Рубрика: Общество

Василий Орлов: Школьное питание должно быть бесплатным и качественным

Текст: Татьяна Дмитракова
В школах десяти районов Амурской области к началу учебного года обновляют кухни и столовые. В пищеблоках установят современное оборудование, которое поставят в регион до 20 августа. Это очередной шаг в модернизации всей системы школьного питания в Приамурье.
Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области
Фото: Правительство Амурской области

Напомним, Амурская область стала первым регионом Дальнего Востока, где все младшие школьники получают бесплатные горячие завтраки или полдники (в зависимости от смены, в которую они учатся). Такой порядок для учеников с 1-го по 4-й класс введен с 1 октября 2019 года. В прошлом году на эту статью расходов из областного бюджета было направлено почти 63 миллиона рублей, в 2020-м - более 188 миллионов. И эту сумму планируют еще увеличить.

- 2019 год стал для нас показательным. Мы очень внимательно собирали информацию. Вносили корректировки как по составу блюд, так и по их стоимости, - объяснил губернатор Василий Орлов, который в ходе рабочих поездок по области в обязательном порядке контролировал организацию школьного питания.

Так, посетив столовую средней школы №2 в Екатеринославке, глава региона подчеркнул, что власти будут изыскивать возможности бюджета, чтобы вкусно и полноценно кормить всех учеников начальных классов. В новом учебном году сумму, выделяемую на каждого школьника 1-4-х классов, намерены довести в среднем 67 рублей в день. Прежде детей обеспечивали завтраками из расчета 25 рублей в южных районах Приамурья и 35 рублей - в северных. Областное министерство образования и науки подало заявку на федеральное софинансирование.

Фото: Правительство Амурской области
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- Уверен, федеральная поддержка позволит нам организовать горячее питание школьников на должном уровне, - заявил Василий Орлов.

Власти региона поставили задачу ликвидировать недостатки, выявленные министерством при мониторинге организации бесплатного школьного питания. Основные проблемы - это нехватка квалифицированных поваров, отсутствие десятидневного меню, согласованного с Роспотребнадзором, а также износ оборудования пищеблоков более чем на 80 процентов и отсутствие муниципальных программ по их модернизации.

- В прошлом году обновление материально-технической базы пищеблоков и столовых школ были предусмотрены только в семи территориях, где за счет средств местного бюджета приобретено и установлено оборудование общей стоимостью в 15,5 миллиона рублей, - привела данные заместитель председателя правительства области - министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Например, в 2019 году во всех восьми школах города Свободного обновили кухонную технику. Городские власти закупили печи, мармиты, тестомесы, картофелечистки, шкафы для посуды, электрокотлы. Это оборудование, в отличие от старого, полностью соответствует новому СанПиНу. По словам мэра Свободного Владимира Константинова, городскому бюджету покупка обошлась в 4 миллиона рублей.

В начале 2020 года, как сообщил губернатор, власти изучили потребность школ области в новом оборудовании для приготовления пищи с тем, чтобы сформировать единую заявку, а после приобретения передать агрегаты в пользование учебных заведений.

Фото: Министерство образования и науки Амурской области
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На закупку технических новинок из бюджета Амурской области выделено 30 миллионов рублей. По решению общественного совета при министерстве образования и науки это оборудование получили школы Архаринского, Белогорского, Бурейского, Завитинского, Ивановского, Октябрьского, Ромненского, Серышевского, Тамбовского и Шимановского районов. Причем в резерв поставлен еще и Магдагачинский район. В школьных пищеблоках установят профессиональные индукционные плиты, современные холодильники, овощерезки, миксеры, электрические сковороды и многое другое.

- Необходимо решить и такой вопрос, как повышение квалификации сотрудников пищеблоков не только в части качественного приготовления пищи, но и умения работать на современной технике, - отметила Светлана Яковлева.

Школьные столовые ждет серьезная модернизация, ведь прежде чем в них установят новое оборудование, в пищеблоках проведут косметический ремонт, заменят электропроводку и систему вентиляции. Для помещений закупят необходимую мебель - столы, стулья, шкафы для кухонного инвентаря.

- Главная задача - не просто заменить старую технику, срок службы которой истек, а поставить вместо нее энергосберегающее оборудование, позволяющее сохранять полезные свойства продуктов и сэкономить на расходах на электричество, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. - Амурские школьники должны питаться не только бесплатно, но и качественно.

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