Видео: В Приморье гималайский медведь украл мед из улья

Специалистам национального парка "Земля леопарда" в Приморье удалось получить редкое видео, на котором гималайский медведь разоряет пчелиный улей.

На кадрах видно, что хищник в течение нескольких дней отрывал кору от дерева, чтобы добраться до лакомства. Его не останавливали ни дождь, ни сильный шквалистый ветер.

Как пояснил сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Глеб Седаш, забраться на дерево для этого вида косолапых не составляет никакого труда.

- Именно гималайские медведи проводят значительную часть времени в кронах деревьев и даже "вьют гнезда" - во время кормления плодами заламывают ветви и подсовывают их под себя, для удобства, - рассказал ученый.

Само строение тел "гималайцев" делает их приспособленными для такого образа жизни. На деревьях они кормятся и спасаются от гнуса, а в дуплах устраивают берлоги.

Справка "РГ"

Гималайский или белогрудый медведь - типичный для фауны "Земли леопарда" вид хищных млекопитающих. В России обитает в южных районах Хабаровского края и Якутии, в Приморье. Рацион на 85 процентов - растительного происхождения. Косолапый ест кедровые и другие орехи, желуди, различные ягоды и плоды, побеги трав и кустарников, сочные луковицы и корневища. Хищничает редко, но не брезгует падалью. В естественной среде живет до 25 лет.