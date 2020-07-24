Анна Кузнецова: Число погибших на воде детей выросло на 36%

В этом году увеличилась гибель детей на воде. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 36 процентов. Об этом сообщила детский омбудсмен Анна кузнецова.

Печальное первенство - у Самары и Башкортостана.

- Получилась у нас цифра, что гибель детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 36%​​​. В Самаре (за первые полгода - ред.) - 13 утонувших детей, Башкортостан - 12", - цитирует слова Кузнецовой агентство РИА Новости.

По данным уполномоченного по правам ребенка, в Самаре также зафиксирован самый большой коэффициент смертности детей на воде - 2,1 на 100 тысяч детей.

За последнюю неделю - с 17 по 23 июля - по ее информации, на водных объектах погибли 138 человек, 25 из них - дети.

"Каждый день у нас тонет по 3-4 ребёнка", - сказала Анна Кузнецова.