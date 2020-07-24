В Прикамье появится Фонд губернаторских грантов

Исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Махонин поручил создать в Прикамье Фонд губернаторских грантов. Он должен одновременно стать и оператором всех региональных конкурсов социально значимых проектов, и центром компетенций для некоммерческих организаций края.

Сегодня участники заседания правительства Пермского края рассмотрели вопрос о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в Прикамье. В ходе обсуждения Дмитрий Махонин подчеркнул значимость работы общественных активистов и отметил, что без их участия справиться со всеми социальными проблемами было бы невозможно. Он обратил внимание на то, что прикамские НКО имеют большой опыт работы и по многим направлениям являются одними из лучших в стране.

Социальные и гражданские инициативы активных жителей региона традиционно находят поддержку и на федеральном уровне. Проекты некоммерческих организаций Прикамья регулярно одерживают победы в конкурсах Фонда президентских грантов, которые организуются два раза в год. При этом Дмитрий Махонин заметил, что в прошлом году возможностью привлечь средства Фонда президентских грантов воспользовались НКО лишь из 12 муниципалитетов края. Причина - в низкой информированности и отсутствии должного опыта оформления заявок.

- Нужно провести необходимое обучение для некоммерческих организаций из территорий, чтобы они активнее подавали заявки на гранты. Важно повысить качество подготовки их заявок на участие в конкурсах Фонда президентских грантов, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - В то же время Фонд губернаторских грантов должен быть центром компетенций по обучению и поддержке НКО. Еще одна задача - курировать все грантовые конкурсные процедуры. Тогда мы на порядок повысим развитие общественных инициатив.

По словам руководителя Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства "НАСМНОГО" Ирины Ермаковой, создание Фонда губернаторских грантов - очень своевременное решение.

- Федеральный фонд постоянно занимается интенсивом, организует обучающие вебинары и семинары, у них очень насыщенная программа. Но проблема в том, что они не адаптированы под условия конкретного субъекта России, поэтому к ним не всегда есть доверие у региональных НКО. Было бы очень хорошо, чтобы в Пермском крае появился такой фонд, и он бы занимался не только грантовой поддержкой, но и взял бы на себя образовательную задачу, - пояснила она.

Как добавил директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, создание Фонда губернаторских грантов позволит региону претендовать на дополнительное федеральное финансирование. Кроме того, Сбербанк готов предоставить свою систему учета финансов для организации работы фонда.

Напомним, по итогам второго конкурса 2020 года Фонда президентских грантов победу одержали 50 проектов из Пермского края. Инициативы НКО региона будут профинансированы на сумму около 80 миллионов рублей. Среди лидеров преобладают грантовые направления "Поддержка проектов в области культуры и искусства", "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" (по восемь проектов), "Поддержка проектов в области науки, образования и просвещения" (семь проектов).

Справка "РГ"

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти 10 лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций. В 2017 году был основан единый оператор - Фонд президентских грантов. Его учредителями выступили прежние организаторы: Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение "Гражданское достоинство", благотворительный фонд "Покров".