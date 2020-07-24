В Ульяновской области пройдет X Международный культурный форум

С 4 по 16 сентября в Ульяновской области состоится юбилейный X Международный культурный форум (МКФ). Организаторами масштабного мероприятия, которое пройдет под эгидой ЮНЕСКО, выступили правительство региона и Фонд "Ульяновск - культурная столица".

- Новое время ставит перед нами новые задачи и вызовы, - отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. - Традиционно Международный культурный форум носит практикоориентированный характер: на его площадках обсуждаются идеи, инициативы, новые технологии и инструменты с участием ведущих международных и российских экспертов. В дальнейшем наработки форума предлагаются для внедрения в практику органов власти всех уровней.

С 2013 года форум проводится под эгидой Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), что подтверждает международное признание и общественную значимость затрагиваемых здесь вопросов.

- С самого начала, с момента старта в 2011 году Международный культурный форум стал ведущей площадкой по обсуждению актуальных проблем культурной политики России с участием российских и международных экспертов. Именно на МКФ стали рассматривать культуру как среду, оказывающую влияние на социальное и экономическое развитие общества, формирующую современного сложного, деятельного человека и активного гражданина, - прокомментировала директор Фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяна Ившина.

В этом году с учетом эпидемиологической обстановки в стране и мире запланирован гибридный формат проведения форума. Для участников будут организованы прямые трансляции на официальном сайте и различные события в социальных сетях, зарубежные эксперты МКФ примут участие в его работе по видеосвязи.

В офлайн-формате, с соблюдением строгих противоэпидемических мер, планируется провести образовательный интенсив "Новые компетенции для культуры и креативных индустрий", а также ряд культурных мероприятий: фестивали "Японская культурная волна", "Дни Германии" и стрит-арт фестиваль "Контур".

В числе ключевых направлений деловой программы МКФ-2020 - цифровая трансформация культуры как инструмент выхода культурных организаций из "коронакризиса" и внедрение IT-технологий в культурную практику.

Находить нестандартные решения при создании новых международных культурных событий и продуктов, приобретать заинтересованных партнеров, каналы и рынки для российских творческих предпринимателей культурному сообществу помогает международная коллаборация. Ульяновская область эффективно использует в своей работе сотрудничество между государствами и готова к конструктивному диалогу на эти темы. В программе форума - открытие Проектного офиса по международному молодежному сотрудничеству "Россия - БРИКС", который создается в Ульяновске при поддержке Росмолодежи. Для всей команды и партнеров Проектного офиса состоится образовательный интенсив.

Площадка по креативной экономике МКФ-2020 представит конкретные практики и технологии для их последующего тиражирования в других регионах. Здесь же можно будет увидеть результаты многих процессов, начатых ранее в Ульяновской области, а также найти новых партнеров. Кроме того, на этой площадке пройдет российско-японская конференция, организованная при поддержке Японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО).

Сквозная тема, проходящая через все мероприятия деловой программы, - "МКФ - 10 лет: инвестиции в творческий капитал региона". На юбилейном форуме обсудят новые форматы сотрудничества с партнерами и проекты по реализации Стратегии культурной политики Ульяновской области до 2035 года.

Справка "РГ"

Получить подробную информацию о X Международном культурном форуме #МКФ2020, а также пройти регистрацию можно на сайте https://forum.ulkul.ru/ Дополнительные вопросы можно задать по телефону: (8422) 73-73-01 или отправить по адресу: ulforum@mail.ru.