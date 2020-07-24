Житель Перми убил девятимесячную падчерицу из-за плача

В квартире одного из домов Индустриального района Перми обнаружили тело девятимесячной девочки. Медицинская экспертиза постановила, что смерть носит криминальный характер, сообщает пресс-служба регионального СК.

Как уточнили в ведомстве, тело было найдено ночью 23 июля. Первоначальный осмотр не выявил внешних признаков насильственной смерти, однако эксперты-криминалисты установили, что ребенка убили. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В ходе оперативной работы по подозрению в совершении данного преступления был задержан 22-летний отчим девочки. По данным следователей, мать ребенка в ночь трагедии ушла на день рождение, оставив девочку под присмотром сожителя. Ребенок начал плакать, что сильно раздражало мужчину. В результате он нанес девочке травмы не совместимые с жизнью.

Сейчас он задержан. В ближайшее время будет решен вопрос о его аресте.