Под Омском обнаружили тела женщины и ее дочери, убитых год назад

В Горьковском районе Омской области обнаружены фрагменты тел 40-летней женщины и ее 15-летней дочери. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК Лариса Болдинова, убитые стали жертвами ревнивого главы семьи.

Трагедия произошла в небольшой квартире на территории города Калачинск в мае прошлого года. Предположительно, во время семейной ссоры мужчина схватил нож и убил свою супругу, а затем и дочь, которая пыталась защитить маму.

Как тогда пояснили следователям соседи, ссоры на почве ревности глава семьи закатывал постоянно, и девочке-подростку все время приходилось вступаться за мать. Ревнивец не отпускал женщину ни на встречу с подругами, ни на какие-либо мероприятия. Даже на фитнес она убегала тайком.

В тот вечер дома находился и второй ребенок, восьмилетний сын, но он то ли спал, то ли смотрел мультики в соседней комнате и не слышал, что происходит за дверью. Так или иначе отец не тронул его. Погрузил тела убитых в машину, вывез в соседний район и закопал в лесу.

Тело самого душегуба нашли спустя 9 дней после трагедии в окрестностях Калачинска, он свел счеты с жизнью. А вот останки его жертв удалось обнаружить лишь теперь, в полутора километрах от того места, где убийца бросил машину.

- Сначала нашли череп, потом, еще метрах в ста, закопанные тела, завернутые в одеяло,- уточнила Лариса Болдинова. - По предварительным оценкам, это действительно потерпевшие по данному делу. Дальнейшая судмедэкспертиза поможет точно идентифицировать личности погибших и определить характер телесных повреждений.