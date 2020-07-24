В детском лагере Кузбасса коронавирус выявили у шести человек

У двоих детей и четверых взрослых выявлена коронавирусная инфекция в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования и науки, о том, что произошло, проинформировали родителей отдыхавших в центре детей (у последних болезнь проходит бессимптомно).

С каждым провели индивидуальную беседу. В итоге принято решение до 27 июля вывезти всех детей из лагеря. Они пройдут двухнедельную самоизоляцию. А родители на это время получат официальный больничный лист.

По данным министерства, в детском учреждении соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Во всех помещениях центра ежедневно проводится влажная уборка, дезинфекция и обеззараживание воздуха, а раз в неделю - генеральная уборка. Все дети и взрослые утром и вечером проходят термометрию. Обеспечены все условия для обработки рук антисептиком. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, используют защитные маски и перчатки.

Кстати

Коронавирус в Кузбассе в пятницу обнаружен еще у 68 пациентов. Большая часть заболевших (20 человек) - в Новокузнецке. На втором месте - Междуреченск (11 человек), на третьем (9 человек) - Кемерово. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1297 пациентов с диагнозом COVID-19. В стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5329 человек. Выписались из больниц сегодня 106 пациентов. А общее количество вылечившихся - 1800.

По информации областного штаба, с 27 июля в регионе возобновляется проведение профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых и детей.