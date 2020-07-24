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Рубрика: Происшествия

В Алтайском крае пожарная машина столкнулась с поездом

В Тальменском районе Алтайского края пожарная машина столкнулась с грузовым поездом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным правоохранителей, авария произошла около 16.00 по местному времени на железнодорожном переезде. По предварительной информации, пожарный автомобиль ехал со стороны села Тальменка в направление деревни Озерки. На переезде он столкнулся с грузовым составом, проезжающим в этот момент по путям.  По информации Задпано-Сибирской железной дороги, водитель пожарной машины выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

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Судя по кадрам аварии, опубликованным в Сети, поезд уже начал пересекать переезд перед столкновением. Несмотря на это, пожарная машина на скорости приблизилась к переезду, попыталась свернуть, но на полном ходу врезалась в состав. Сигнализация при этом была в исправном состоянии.

В результате аварии на месте погиб водитель машины, еще три человека пострадали. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как сообщает "Интерфакс", позже в реанимации скончался еще один пассажир пожарного автомобиля.

Также произошел сход двух вагонов поезда. Из-за аварии были задержаны пассажирский поезд сообщением Барнаул-Адлер (задержка составила 45 минут), а также четыре пригородных состава.

По данным МЧС, в ликвидации аварии принимали участие 39 человек и 16 единиц техники. На месте аварии работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

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