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24.07.2020 12:23
Рубрика: Происшествия

В Красноярске задержан мужчина, нанявший киллера для бывшей жены

Текст: Надежда Столярчук

Полиция задержала 37-летнего красноярца - его подозревают в организации приготовления убийства по найму, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Как рассказали в ведомстве, по версии следствия, задержанный хотел убить свою бывшую жену, с которой был в плохих отношениях. Для этого он обратился к знакомому и попросил найти ему киллера, который смог бы совершить убийство за 500 тысяч рублей. Знакомый, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы.

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- Все дальнейшее общение подозреваемого и его знакомого, а также лица, которое якобы согласилось убить женщину, проходило под контролем сотрудников уголовного розыска, - пояснили в региональном СК.

После получения задатка "киллер" якобы поехал в Находку, где после развода жила бывшая супруга заказчика, а вернувшись, отчитался, что 30-летняя женщина им убита.

- Подозреваемый следил за новостями в социальных сетях и увидел информацию о безвестном исчезновении своей бывшей жены, поэтому поверил "исполнителю" на слово и не стал требовать доказательств. Подозреваемый задержан, следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело, - рассказала старший помощник руководителя краевого СК Ольга Шаманская.

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