В Кузбассе полиция выяснит причину массовой гибели пчел

Проверку сразу по нескольким десяткам заявлений о массовой гибели медоносных пчел, поступивших одновременно от жителей трех районов области, начала кузбасская полиция.

О гибели принадлежащих им 145 пчелосемей сообщили в межмуниципальный отдел МВД России "Беловский" одиннадцать местных жителей.

Предварительная сумма ущерба - свыше миллиона рублей. Тринадцать аналогичных обращений поступили полицейским в Гурьевском районе и три - в Крапивинском. Пасечники считают, что пчел погубили химикаты, которыми обрабатывают сельскохозяйственные поля от вредителей.

- Чтобы установить причины случившегося, организованы проверки, к которым будут привлечены специалисты профильных организаций и ведомств, образцы погибших насекомых и мед уже направлены на исследование, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По результатам проверок предстоит принять решения в соответствии с законодательством. Однако, как выяснила "РГ" из неофициальных источников, заявления поступили в основном от владельцев мичуринских участков на территории садоводческих товариществ. А там обычно держат всего по несколько ульев. Хозяева мини-пасек не оформляют их документально (это стоит денег), а значит не входят в реестр пчеловодов, которых обязаны официально предупреждать об "акциях" по травле вредителей посевов.