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24.07.2020 17:16
Рубрика: Происшествия

В шахте рудника в Норильске произошло подтопление

На руднике "Маяк" в Норильске подтопило насосную станцию, в результате чего вода в шахте на отметке -245 произошел приток воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю.

Фото: Предоставлено Гринпис России
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По данным ведомства, в момент ЧП в шахте находились 112 человек. Все они были эвакуированы на поверхность. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Норникель", которой принадлежит объект, угрозы жизни и здоровью работников нет. Насосную станцию затопило грунтовыми водами.

Сейчас продолжается откачка воды.  От экстренных служб в ликвидации последствий ЧП задействованы 37 человек и шесть единиц спецтехники.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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