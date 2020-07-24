В шахте рудника в Норильске произошло подтопление

На руднике "Маяк" в Норильске подтопило насосную станцию, в результате чего вода в шахте на отметке -245 произошел приток воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в момент ЧП в шахте находились 112 человек. Все они были эвакуированы на поверхность. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Норникель", которой принадлежит объект, угрозы жизни и здоровью работников нет. Насосную станцию затопило грунтовыми водами.

Сейчас продолжается откачка воды. От экстренных служб в ликвидации последствий ЧП задействованы 37 человек и шесть единиц спецтехники.