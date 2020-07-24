Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).

Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.

Народный банк не обеспечивал полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов, в значительных объемах проводил непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физлиц (информацию о них ЦБ направил в правоохранительные органы).

У "Невастройинвеста" были проблемы с предоставлением и достоверностью информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, кроме того, банк проводил сомнительные транзитные операции, связанные с "теневой" продажей торговыми предприятиями наличной выручки.

Народный банк занимался в основном предоставлением банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств банка, указывает ЦБ РФ. По его оценке, принимаемые кредитной организацией риски по гарантиям и связанным с ними судебным разбирательствам оценивались неадекватно, что приводило к существенному занижению резервов на возможные потери.

У "Невастройинвеста" существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на связанных с собственником юрлиц, более 70% портфеля составляли низкокачественные ссуды.

Оба банка были участниками системы страхования вкладов. АСВ отберет банки-агенты для выплаты возмещений до 30 июля, сами выплаты начнутся не позднее 7 августа.