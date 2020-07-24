Лжемедики продали петербургским старикам "чудо-приборы"

Петербургские полицейские задержали межрегиональную группу мошенников, выманивших у пенсионеров значительные денежные суммы под видом продажи чудодейственных приборов, которые якобы могли помочь старикам сохранить здоровье.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, первый визит коварных продавцов состоялся на улице Руставели около часу дня 22 июля, когда они проникли в квартиру 82-летней пенсионерки, представившись медицинскими работниками. Они провели "обследование" ее здоровья и затем предложили купить некий прибор, без которого, по их словам, здоровье женщины могло ухудшиться. Доверчивая петербурженка выложила незваным гостям 49 тысяч рублей.

Несколькими часами позже мошенники заявились в квартиру 85-летнего петербуржца, также проживающего на улице Руставели. События развивались по предыдущей схеме, только мужчине лжемедики предложили приобрести прибор за 265 тысяч рублей и тут же применили "скидку", назвав итоговую сумму - 36 тысяч рублей.

Таких денег в квартире не оказалось, и обманутый пенсионер вместе со злоумышленниками отправился на такси для получения наличных в один из банков, находящихся на проспекте Науки. К счастью, одна из сотрудниц банковского отделения обратила внимание на странное окружение пожилого человека и поинтересовалась происходящим. После этого в банк был вызван наряд полицейских.

Правоохранители задержали на месте событий аферистов из разных регионов страны: 23-летнего уроженца Тверской области, 21-летнюю уроженку Башкирии и 28-летнего жителя Оренбургской области. Вначале задержанным было вменено в вину мелкое хулиганство, а затем следственное управление УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержаны.