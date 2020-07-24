Подлинная плащаница после реставрации вернется на остров Кижи

В Преображенскую церковь на острове Кижи вернется плащаница из подлинного убранства храма. Ее больше года реставрировали в мастерских Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И.Э. Грабаря в Москве.

Плащаницу в 1834 году пожертвовал Преображенской церкви Антон Ошевнев. Это живописный холст с изображением тела Иисуса Христа во гробе, обрамленный бархатной каймой с фигурами херувимов по углам, сообщает пресс-служба музея-заповедника "Кижи".

В ходе реставрации холст, исполненный маслом, отделили от текстиля и реставрировали отдельно. После плащаницу собрали на экспозиционный подрамник.

О всех тонкостях работ рассказали московские реставраторы Антон Трофимов и Екатерина Заварина, приехавшие специально в Петрозаводск. Они отметили уникальность экспоната - подобное исполнение и размер плащаницы встречаются редко.

Увидеть подлинную плащаницу можно будет уже в августе нынешнего года, когда Преображенскую церковь откроют после реставрации. Это произойдет в праздник Преображения Господня.