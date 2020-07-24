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24.07.2020 18:09
Рубрика: Происшествия

Подрывника из академии Можайского отправили на принудительное лечение

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Подполковник Рифат Закиров, который обвиняется во взрыве в Военно-космической академии имени Можайского, будет отправлен на принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Такое решение сегодня вынес Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Рифату Закирову вменялись преступления по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств". В общей сложности в деле Закирова насчитывалось 58 томов и семь коробок вещественных доказательств.

При этом дело поступило в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера. В результате Военный суд освободил Рифата Закирова, отправив его на лечение в стационар медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Напомним, взрыв в Военно-космической академии имени Можайского на Петроградской стороне Петербурга прогремел 2 апреля 2019 года. В одном из служебных помещений сдетонировало устройство мощностью до 500 граммов тротила. В результате пострадали четыре человека, в том числе Рифат Закиров, который работал здесь преподавателем. Следствие пришло к выводу, что именно Закиров принес в вуз самодельную бомбу. Мотивы, по которым подполковник это совершил, не разглашаются.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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