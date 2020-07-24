Пропавшая жительница Мурманска найдена мертвой в чужой квартире

В квартире одного из домов Мурманска найдено тело 35-летней местной жительницы, которая пропала более месяца назад.

Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Мурманской области женщину обнаружили без признаков жизни в квартире одного из домов по улице Фролова в областном центре. На руках погибшей остались следы инъекций, признаков насильственной смерти нет. По предварительным данным нет оснований предполагать, что Наталья Путилова стала жертвой какого-либо преступления. Также установлено, что квартира, в которой была обнаружена мурманчанка, не имеет к ней прямого отношения и принадлежит иному лицу, местоположение которого устанавливается.

Напомним, что женщина ушла из дома 16 июня и все это время ее родственники не знали о ее судьбе, так как она на связь не выходила.