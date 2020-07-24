Ученые научили робота выращивать нейроны из стволовых клеток

Международная исследовательская группа, в которую вошли петербургские и британские ученые, разработала робота, который сможет контролировать рост нейронов из стволовых клеток.

Как сообщает пресс-служба Университета ИТМО, в исследовательскую группу вошел аспирант вуза Павел Катунин. Он вместе со своими британскими коллегами задался вопросом о том, как при помощи сигнальных клеток превратить стволовые клетки в какие-нибудь другие.

Методики по такими манипуляциям существуют, но проблема в том, что лишь малая доля клеток превращается в нужные, а сам процесс занимает длительное время. К тому же за чашками, в которых находятся клетки, необходим постоянный контроль.

Сделать так, чтобы лаборанты месяцами следили за клетками в лаборатории, практически невозможно, к тому же результат не гарантирован. Тогда ученые решили призвать на помощь роботов.

Исследователи напечатали на 3D-принтере робота-лаборанта, который может автоматически проводить эксперименты, собирать и автоматизировать большие данные. Ожидается, что в перспективе робот-лаборант будет помогать ученым отслеживать ранние этапы превращения клеток и отбирать для эксперимента подходящие образцы.