Умер калининградский художник Владимир Щербаков

Калининградский художник-график, дизайнер и мастер актуального искусства Владимир Николаевич Щербаков умер в возрасте 67 лет.

Щербаков ушел из жизни вчера, 23 июля, сообщает Калининградский музей изобразительных искусств, в коллекции которого хранятся более семидесяти произведений мастера.

Среди самых известных работ Владимира Щербакова - "Проект реконструкции силуэта Королевского замка". Более десяти лет она являлась центральным произведением долговременной экспозиции "Дневники города: Калининград-Кенигсберг". Творения мастера, помимо Калининграда, хранятся во многих музеях страны и мира, в том числе в Государственной Третьяковской галерее.

Владимир Николаевич родился в 1953 году в Калининграде. Он окончил Минское художественное училище.

По информации Балтийского филиала Государственного центра современного искусства, прощание с Владимиром Щербаковым состоится в среду, 29 июля, в 11.00 в храме на улице Комсомольской.