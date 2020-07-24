В Череповце из кооператива украли целый гараж

Ослабление контроля за собственным имуществом чревато неприятными последствиями. Так, в Череповце вор увел у местного жителя металлический гараж.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области, в дежурную часть Череповца обратился местный житель, который рассказал об исчезновении гаража и признался, что ему трудно определить время похищения, так как он нечасто пользовался помещением. Последний визит горожанина в гараж датировался весной прошлого года, сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

Череповецкие оперативники сопоставили сведения заявителя с информацией, полученной ими по аналогичным делам, и в результате установили и задержали лицо, которое могло быть причастным к краже. Задержанным оказался местный житель 1987 года рождения, который признался, что летом 2019 года вывез гараж из кооператива на личном грузовом автомобиле и сдал добычу в пункт приема металла.

Предприимчивому гражданину вменили ч.1 ст. 158 УК РФ (кража), он может лишиться свободы на два года.