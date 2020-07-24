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24.07.2020 17:06
Рубрика: Общество

В Новгородской области замгубернатора госпитализирован с коронавирусом

Текст: Вера Черенева (Новгородская область )

В Новгородскую областную инфекционную больницу госпитализирован Александр Дронов, первый заместитель губернатора Новгородской области.

Фото: iStock
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У него подтвердилась коронавирусная инфекция, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб.

Врачи оценивают состояние Дронова как стабильное.

Сейчас тесты на коронавирус сдают сотрудники областного правительства, которые контактировали с замгубернатора.

На сегодняшний день в Новгородской области выявлен 3621 случай коронавирусной инфекции.

2248 пациентов выздоровели, 70 - скончались.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Пандемия коронавируса COVID-19

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