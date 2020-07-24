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24.07.2020 17:08
Рубрика: Власть

Адыгее дополнительно выделено 123,1 млн рублей на выплаты безработным

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил перед членами Кабмина РА задачу уделить особое внимание выполнению поручений президента страны, которые связаны с мерами поддержки граждан в период пандемии.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В этом направлении в республике реализуется комплекс мероприятий. Среди них - выплаты на детей разного возраста, предоставление материнского капитала федерального и регионального уровней, помощь малоимущим семьям, а также семьям с детьми, где один из родителей остался без работы.

Фото: Алексей Гусев
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Кроме того, с 31 марта увеличен максимальный размер пособия по безработице с восьми тысяч до 12 130 рублей. Для реализации социальных выплат безработным гражданам в соответствии с законом РФ "О занятости населения в Российской Федерации" Республике Адыгея дополнительно выделено 123,1 миллиона рублей.

Данное решение принято 23 июля на заседании трехсторонней комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований с участием представителей Госдумы, Совета Федерации и Правительства РФ. Дополнительные средства в виде межбюджетных трансфертов будут выделены из резервного фонда правительства РФ. Решение было принято при поддержке члена комиссии депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.

Ранее также при поддержке депутата трехсторонняя комиссия одобрила выделение Республике Адыгея из резервного фонда Правительства РФ дополнительных средств по следующим направлениям:

- 85,1 миллиона рублей на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, а также на снятие напряженности на рынке труда;

- 8,4 миллиона рублей на софинансирование и компенсацию расходов региона, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку;

- 12,3 миллиона рублей на стимулирующие выплаты работникам организаций социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлен COVID-19, и лицам из групп риска заражения этой инфекцией;

- 165,5 миллиона рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а именно на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций. В частности, средства выделены на приведение в нормативное состояние 15,6 километра улично-дорожной сети.

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