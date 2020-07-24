На Дону назвали места с наибольшим риском заражения COVID-19

С санитарной точки зрения самыми опасными для заражения коронавирусной инфекцией являются лифты и подъезды домов - небольшие помещения, где отсутствует вентиляция и циркуляция воздуха. Об этом рассказал на брифинге в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с COVID-19 главный государственный санитарный врач по Ростовской области Евгений Ковалев.

Следующими в своеобразном рейтинге опасных мест стали аптеки и медицинские учреждения, поскольку там больше вероятности столкнуться с носителями инфекции.

На третьем месте - предприятия общественного питания и - общественный транспорт, в силу высокой проходимости этих мест.

Предприятия торговли оказались на четвертой позиции.

Чтобы снизить риски заражения в этих местах, главный санитарный врач призвал к безукоснительному соблюдению масочного режима и социального дистанцирования.