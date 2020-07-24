На Дону состоялся парад комбайнов "Бессмертного полка"

В Ростовской области прошел уникальный парад "Бессмертного полка" - 15 комбайнов, украшенных фотографиями фронтовиков Великой Отечественной войны, вышли на уборку урожая в колхозе имени Шаумяна.

"Принимай Родина новый рекордный урожай колхоза имени Шаумяна" и "Спасибо за Победу" - было написано борту каждого из них.

- В юбилейный год Великой Победы устроить торжественный парад с шествием своего "Бессмертного полка". Хотя с фотографиями наших фронтовиков мы на самом деле прошли всю летнюю страду. Весной к 75-летию Победы мы разместили в нашем парке сельхозтехники 230 фотографий фронтовиков: 211 колхозников и 19 учителей - участников Великой Отечественной. Это наша дань памяти тем, кто не жалел своей жизни за мир на родной земле, кого уже нет, и благодарности нашим живым ветеранам, которых у нас трое, и их именами названы новые комбайны, - рассказал председатель колхоза Хачатур Поркшеян.

Комбайнер Мелкон Хатламаджиян признался, что гордится тем, что его новый комбайн назван в честь 94-летнего фронтовика Согомона Согоманяна. В марте 1945 года он был награжден орденом боевой Славы III степени за спасение нескольких сотен женщин и детей, заточенных в концентрационном лагере в Латвии. Немцы отступали и собирались их всех сжечь живьем в бараках.

Отметим, что в селе Чалтырь свято чтят память ушедших на фронт земляков.

- В их честь мы заложили парк Победы и посадили 230 саженцев сирени, в том числе сорта "Великая Победа". Мы нашли всех родственников солдат-фронтовиков и хотели их собрать всех вместе, но карантин внес свои коррективы и встречу пришлось отложить. Но для юбилейного Дня Победы нужно было что-то особенное. Идея пришла неожиданно: раз нельзя людям идти в одной колонне по улицам села, то проехать по полевым дорогам колхоза на тракторах и КамАЗах - почему нет? Одна единица техники - один человек. А на "борту" - портрет участника войны или несколько портретов. Ведь практически все работники колхоза - потомки освободителей, - рассказал Хачатур Поркшеян.

Для ветеранов Великой Отечественной войны в колхозе введены дополнительные пенсии - более 6000 рублей в месяц, а также бесплатные продовольственные наборы.

Необходимо отметить, что при поддержке правительства Ростовской области ведется большая работа по увековечиванию памяти воинов Великой Отечественной войны. Донские ученые и поисковики участвуют в всероссийском проекте "Без срока давности". Всего на Дону расположено 1922 объекта, посвященных памяти воинов Великой Отечественной войны. Благодаря софинансированию из регионального бюджета удалось капитально отремонтировать воинские мемориалы в селе Новокузнецовка и на хуторах Донской, Пишванов, Красноармейский.