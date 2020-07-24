Опубликовано видео победы Исмаилова над Емельяненко на турнире АСА в Сочи

В сети появилось видео победы Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко на турнире АСА 107, который прошел в Сочи.

Поединок между Исмаиловым и Емельяненко должен был пройти в Москве, однако из-за пандемии коронавируса был отложен, а затем перенесен в Сочи, где прошел без зрителей.

Исмаилов, который весит более чем на 20 кг меньше своего соперника, доминировал с первого раунда, а в третьем бой был остановлен и рефери зафиксировал победу Исмаилова техническим нокаутом.

Видео этого момента было опубликовано в Instagram АСА.