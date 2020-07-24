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24.07.2020 11:54
Рубрика: Происшествия

Под Астраханью задержали браконьеров с часами за 500 тысяч рублей

Текст: Николай Грищенко

В Астраханской области пограничный наряд задержал браконьеров. Кроме осетров и севрюги у нарушителей обнаружено оружие, прибор ночного виденья и наручные часы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей.

Инцидент произошел около села Новинка Володарского района.

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"Требование об остановке водитель лодки игнорировал. Пытаясь уйти от преследования, стал опасно маневрировать, после чего подъехал к берегу и попытался скрыться в камышовой зоне. При задержании оказал сопротивление", - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Калмыкии и Астраханской области.

В лодке находились 12 потрошеных тушек русского осетра, три севрюги и одна стерлядь, а также около 500 граммов черной икры. Ущерб составил около двух миллионов рублей.

При обыске жилых домах у задержанных найдено оборудования для фасовки черной икры. Там же находились карабин "Сайга", срок разрешения которого истек в 2005 году, пара наручных часов приблизительной стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей, прибор ночного видения и бинокль. Возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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