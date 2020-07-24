Под Астраханью задержали браконьеров с часами за 500 тысяч рублей

В Астраханской области пограничный наряд задержал браконьеров. Кроме осетров и севрюги у нарушителей обнаружено оружие, прибор ночного виденья и наручные часы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей.

Инцидент произошел около села Новинка Володарского района.

"Требование об остановке водитель лодки игнорировал. Пытаясь уйти от преследования, стал опасно маневрировать, после чего подъехал к берегу и попытался скрыться в камышовой зоне. При задержании оказал сопротивление", - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Калмыкии и Астраханской области.

В лодке находились 12 потрошеных тушек русского осетра, три севрюги и одна стерлядь, а также около 500 граммов черной икры. Ущерб составил около двух миллионов рублей.

При обыске жилых домах у задержанных найдено оборудования для фасовки черной икры. Там же находились карабин "Сайга", срок разрешения которого истек в 2005 году, пара наручных часов приблизительной стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей, прибор ночного видения и бинокль. Возбуждено уголовное дело.