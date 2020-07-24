Светлана Разворотнева: о цене воды на дачах и подключения к газу

Что делать, если на даче в три раза подняли цену за воду? Будет ли для граждан снижена стоимость подвода домов к газовым и энергосетям? И имеет ли право управляющая компания проводить дезинфекцию подъездов на средства, собранные для содержания и ремонта дома? Эти вопросы от наших собкоров прозвучали на "деловом завтраке" в "Российской газете". Отвечала на них исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева.

Газ придет бесплатно

Светлана Викторовна, в Крыму сейчас не только пик туристического сезона, но и бум индивидуального строительства. Но стоимость подвода к газовым сетям (например, для частного дома - 100 тысяч рублей) и сроки (1,5 года), конечно, людей не устраивают. Можно ли поправить ситуацию и как?

Светлана Разворотнева: Действительно, сроки и стоимость подключения к газовым сетям вызывают справедливое возмущение людей во всех регионах. В нашей стране, являющейся крупнейшим импортером газа, по данным Минэнерго, доступ к этому ресурсу имеют не более 68 процентов домохозяйств. До последнего времени темпы газификации составляли не более одного процента в год.

При этом счастливые граждане, дождавшиеся, когда магистральный газ придет в их города и поселки, вынуждены были выплачивать огромные средства. Официальная стоимость подключения сравнительно невелика.

Например, в Подмосковье подключение к газу стоит 40-60 тысяч рублей, к электросетям - меньше 1000 рублей. Однако реально потребитель вынужден оплачивать услуги многочисленных посредников, обещающих ускорить процесс, дополнительные услуги, закупать оборудование у рекомендованных поставщиков. В результате, подключение к газу может обойтись в несколько миллионов рублей.

Изменить ситуацию потребовал президент России. 31 мая 2020 года был опубликован список его поручений, в соответствии с которыми Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти регионов и при участии Газпрома предписано определить источники финансирования для бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям. И утвердить обязательные стандарты к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения технологических работ по подаче газа, в том числе к его минимальному комплекту и обслуживанию. Свои предложения правительство должно представить президенту к 1 октября. Будем надеяться, что они позволят сделать газ более доступным для населения.

По электросетям ситуация более спокойная?

Светлана Разворотнева: Что касается присоединения к электросетям, то здесь действительно ситуация в целом значительно более благополучная.

И чтобы защитить свои законные интересы, граждане должны неукоснительно требовать от сбытовых и сетевых организаций исполнять законы по установленному законом прайсу. Не поддаваться на давление недобросовестных посредников и исполнителей. В крайнем случае, на защиту граждан всегда встанут органы прокуратуры.

Бурите скважину!

Некоторым дачным кооперативам в Саратовской области поставщик почти в три раза увеличил стоимость воды. Люди могут как-то изменить это?

Светлана Разворотнева: К сожалению, дачные кооперативы являются юридическими лицами, на них не распространяются требования по ограничению платежей на коммунальные ресурсы, предусмотренные для граждан. По счастью, в случае с водой у дачников всегда есть выбор. Если не устраивает тариф, предлагаемый централизованным водоснабжением, всегда можно пробурить в поселке собственную скважину.

Вирус - отдельно, ремонт - отдельно

В Саранске для борьбы с распространением коронавируса мэрия рекомендовала управляющим компаниям (УК) проводить дезинфекцию подъездов многоэтажек. Все бы хорошо, но УК начали выполнять эти работы, тратя средства, собранные на содержание и ремонт дома. Законно ли это?

Светлана Разворотнева: В минимальном перечне работ по содержанию и текущему ремонту работы по проведению дезинфекции отсутствуют. Они не были предусмотрены и в утвержденном тарифе. Соответственно и поднять тариф в связи с появлением дополнительных расходов управляющая компания не имеет права.

На совещаниях, посвященных этой проблеме, Минстрой РФ рекомендовал регионам оказать управляющим компаниям помощь в проведении работ по дезинфекции. Однако в большинстве случаев такая помощь не покрывала всех затрат, понесенных УК.

При этом сегодня не существует никаких легальных инструментов по отмене ремонтных работ и работ по содержанию, запланированных ранее по дому. И если совет дома будет внимательно следить за работой УК, своевременно подписывать акты сдачи-приемки, управляющая компания будет вынуждена выполнить все обязательства.

Полный текст "делового завтрака" со Светланой Разворотневой и Алексеем Матюхиным читайте в ближайших номерах "Российской газеты".